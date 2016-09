TREVELIN, SERVICIOS PUBLICOS: Comisión Reguladora acordó incremento de solo 22%

Tras una serie de reuniones de la Comisión Reguladora de Servicios Públicos de Trevelin con integrantes de la Cooperativa 16 de Octubre, se acordó un incremento de hasta un 22% en las tarifas de los servicios de agua y cloacas. Ese porcentaje está muy lejos del pedido inicial por parte de la empresa prestadora de servicios, que pretendía un incremento superior al 35%, tal lo planteado en una primera reunión.

La Comisión Reguladora, a partir de una posición firme de parte del Ejecutivo Municipal y respaldada por los ediles, pidió que la Cooperativa presente una nueva propuesta, “que tenga en cuenta la compleja situación socioeconómica de los vecinos”, según adelantó entonces la secretaria de Coordinación de Gabinete Sandra Muñoz.

En la reunión de este martes, ingresó un nuevo pedido, en este caso estableciendo tarifas diferenciadas. Esa propuesta implicaba una tarifa para usuarios residenciales de un incremento del 32% y una tarifa para grandes usuarios con un incremento de hasta un 40%.

Los integrantes de la Comisión Reguladora resolvieron no dar a lugar ese incremento y establecieron que el incremento será de solamente un 22%. Ese porcentaje se aplicará en dos etapas durante los meses de Octubre y Noviembre.

Sandra Muñoz señaló que, “ni el Ejecutivo ni los ediles desconocen que el servicio de agua y cloacas tiene sus gastos, hay una inversión en cuanto materiales y gastos corrientes para sostener el funcionamiento del servicio y ese servicio no es malo”, pero advirtió que el incremento tarifario no tenía que ser condicionado a las discusiones salariales, “entendiendo que la Cooperativa está presa de un gremio demasiado fuerte como lo es el gremio de Luz y Fuerza que consigue conquistas laborales y salariales que no tiene ningún otro gremio en ninguna otra repartición del Estado ni los privados”.

Por ello, indicó que para otorgar el incremento se tuvo en cuenta el proceso inflacionario, “porque no podemos ser necios y no reconocer que estamos ante una inflación muy grande”.

Entiende que “no podemos violentar el bolsillo de la gente. Ya hoy la situación de las familias es crítica y nosotros lo vemos reflejado en el Municipio cuando la gente te golpea la puerta y te dice que ya no puede pagar sus servicios. Tenemos que ser coherentes”.

Con el 22% aprobado, el incremento total durante el presente año superaría el 40%. Previo a su tratamiento por parte del pleno del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, el incremento debe pasar por un análisis previo en Audiencia Pública, la que se realizará el próximo 16 de septiembre.