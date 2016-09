Trabajadores viales iniciaron retención de servicios

Una importante cantidad de empleados de Vialidad Nacional realizaron una protesta que consistió en una retención de servicios por espacio de dos horas, dentro de las oficinas del 13° Distrito Chubut de este organismo nacional.

Los manifestantes, afiliados al Sindicato de Trabajadores Viales y afines (STVYARA), liderados por el secretario general de la seccional Chubut, Ángel Chiquichano, realizaron entre las 10 y las 12hs una retención de servicios y manifestación pacífica, denunciando el incumplimiento de normas legales y convencionales por parte de la Administración en tanto lo que se refiere a la violación del principio de igualdad (igual tarea, igual remuneración), pase a planta permanente, el respeto por la carrera administrativa, cumplimiento del CCT 827/06 “E”, entre otras cosas.

Chiquichano explicó que estas medidas se adoptaron tras la realización de una Asamblea que se llevó adelante en Casa central encabezada por César Miguel González y Graciela Aleñá, secretario general y secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores viales y afines de la república Argentina. Allí se decretó el estado de Asamblea Permanente, alerta y movilización debido al incumplimiento por parte de la Administración Central de los puntos reclamados.

El dirigente gremial indicó que de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General se decidió efectuar una retención de tareas de dos horas diarias hasta la realización de un paro general que será resuelto y fijada su fecha en la próxima Asamblea de base.

Asimismo, Chiquichano insistió en que si no hay respuestas a los pedidos del gremio, los mismos trabajadores viales “cortaremos la ruta nacional Nº 3 en Arroyo Verde, y no pasará nadie. Vamos a cortar la comunicación por tierra entre el sur y el norte del país”. “Por ahora, vamos a seguir de esta manera, esperando las indicaciones de César González, nuestro secretario general, pero no queremos más mentiras y por eso nuestro reclamo”, dijo para finalizar.