“La gente nos convalidó y tenemos que seguir sumando”, dijo el gobernador y presidente de Chubut Somos Todos. Mario Das Neves, ante los 500 asistentes que se reunieron en Trelew.

Tras el plenario de Chubut Somos Todos el gobernador Mario Das Neves se fue sin dar más declaraciones a la prensa. Ya se había despachado en el encuentro al que acudieron militantes y dirigentes de toda la provincia. Uno de los que habló y tradujo el mensaje del gobernador fue el secretario privado, Gonzalo Carpintero: “En este espacio hay que rendir cuentas”.

Carpintero indicó que “este es un espacio que se está conformando y rendir cuentas es importante”.

Sobre el momento que se vive en la provincia y el reto del gobernador para los ministros, fue contundente: “No es momento ni para especuladores, ni para tibios. Que la dirigencia política esté a la altura, en un momento difícil y hay que trabajar”.

Indicó que debe existir un control sobre la gestión: “El gobernador da una tarea y el mensaje es claro. La responsabilidad de los funcionarios es grande y hay compañeros en toda la provincia que quedan muy lejos del poder central. Que la ciudadanía controle a los funcionarios”.

El ministro coordinador, Víctor Cisterna, tampoco se guardó nada: “Lo que vivimos hoy acá con todos los compañeros del interior que nos manifestaron sus inquietudes no hace más que ratificar lo que hizo el gobernador, que fue pedirle la renuncia a todo su gabinete y analizar uno por uno. Hay cosas que no son nuevas, que las hemos escuchado, algunos han entendido, otros no. Pero esto debe servir para corregir el rumbo”.

Marcó que “cada funcionario debe tomar conciencia de lo que se dijo acá”. Y anticipó que desde la Coordinación de Gabinete ya estudian una norma para limitar el ingreso de nuevo personal en cada uno de los ministerios. “Hay ingresos producidos y otros en proceso y la verdad que hemos tomado la decisión desde Coordinación de parar a cero los nombramientos o las incorporaciones a menos que sean imprescindibles”.

Respecto a la balance de estos meses de gestión, Cisterna evaluó: “Lo primero que nosotros hicimos es hacernos cargo del gobierno y tratar de enderezar el rumbo. Nos agarró una crisis nacional que nos impacta y nos complica”.

Y de cara a 2017, dio a entender que se buscarán acuerdo políticos con otras fuerzas: “Venimos haciendo acuerdos con otros partidos y lo vamos a hacer para las próximas elecciones. Es una posibilidad concreta”.

En relación a la posibilidad de sumar jóvenes para que lleguen al Congreso, indicó que “esto lo viene planteando el gobernador en el gabinete. Creemos que atrás nuestro debe haber una dirigencia nueva”, expresó al respecto