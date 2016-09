SOEME solicitará un 20% de aumento para los empleados municipales

En asamblea, los empleados municipales definieron que la conducción del SOEME y ZO solicite al ejecutivo un 20% de incremento salarial. Los trabajadores aseveraron que el 6% ofreció el municipio, es insuficiente ante la escalada inflacionaria que atraviesa el país. Además los afiliados definieron que las recategorizaciones y adicionales, se negocie en la Junta de Reclamo, Admisión y Disciplina.

El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO), Antonio Osorio manifestó que la asamblea con una postura firme solicitó un 20% de incremento salarial, agotando todas las vías de dialogo y que recategorizaciones más adicionales se resuelva más adelante.

Recordó que el Ejecutivo ofreció tan solo el 6%, y que puso sobre la mesa recategorizar al personal municipal, más adicionales por mayor responsabilidad. “Los trabajadores en la asamblea sólo quieren que en esta paritaria se trate aumento salarial y dejar en claro que en los meses próximos, tiene que conformarse la Junta de Reclamo, Admisión y Disciplina y avanzar en las recategorizaciones”, dijo.

“En este momento lo que necesitamos es un aumento por que la pérdida de poder adquisitivo y la asamblea solicitó un 20% de aumento”, dijo y aseveró que las recomposiciones salariales no impactaron de la misma manera en todos los trabajadores. “Siempre hemos tratado de favorecer a las categorías más bajas, a los empleados que menos ganan lo que ha relegado a las categorías más altas”, comentó y aseveró en este sentido que con esto el escalafón se ha achicado.

Tristeza en los trabajadores

“Vimos en los trabajadores mucha tristeza porque los representantes políticos no hablan de que los trabajadores municipales perdieron poder adquisitivo, no hablan de los comercios que se cierran y de los medios de comunicación de Esquel que están en peligro de cerrarse”, dijo Osorio. “Esto nos lleva a descreer un poco de la política porque los que nos representan solo se preocupan como neutralizar el trabajo de los sindicatos”, dijo.

“Del sector político tiene que haber decisiones que abarquen a todos, y no a un solo sector”, manifestó el Secretario General del SOEME y ZO. “Siempre el que paga el costo del ajuste es el trabajador”, comentó.

Dijo Osorio que cuando el Ejecutivo planteó la recategorización de todos los empleados se consideró que esta posibilidad es factible, lo que demuestra que existen fondos para otorgar un aumento del 20%. “Salvo que sea una maniobra para postergar una negociación y terminemos hablando de recategorizaciones en los próximos dos años”, comentó y señaló que en diez meses no lograron sentarse en la Junta de Reclamo, Admisión y Disciplina.

“Siempre que el empleado municipal reclama por un aumento se dice que hay una cuestión política por atrás, la verdad que no me prendo en esa discusión porque hay una realidad que no se puede ocultar”, dijo Osorio y agregó que existe una crisis importante en el país en la que los intendentes por una cuestión ideológica no quien hacer mención.