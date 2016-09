Se instalará un microcine del INCAA en la Casa del Bicentenario Esquel

Como resultado de gestiones realizadas por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, y en el marco de la puesta en funcionamiento de la Casa del Bicentenario Esquel, funcionarios del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), instalarán un microcine en ese espacio que será de uso para toda la comunidad. Así lo dio a conocer la coordinadora en el INCAA para las Casas del Bicentenario, Isolda Wahnon, quien en la mañana de este jueves fue recibida por el intendente Sergio Ongarato en su despacho.

De la reunión también participó el concejal de Cambiemos, Sergio Sepiurka. De esta forma, con el salón situado junto a la sede de la Asociación Vecinal del Barrio Ceferino (25 de Mayo y el Arroyo Esquel) se suma a la ciudad un espacio polifuncional, que además permitirá ver cine nacional con capacidad para 80 personas y entrada gratuita.

Para el año próximo, según la representante del INCAA que en ese mismo espacio se brindarán talleres de producción audiovisual “y se convertirá en un punto de contacto con el instituto más importante en materia de industria nacional del cine. En esta oportunidad vinimos a instalar una pantalla y un proyector en la Casa del Bicentenario”.

PROMOVER ESPACIOS CULTURALES

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel ha comenzado a trabajar en la puesta en funcionamiento de la Casa del Bicentenario Esquel, habiendo participado del Primer Encuentro Patagónico de las Casas del Bicentenario en La Pampa, con el objetivo de intercambiar experiencias con otros espacios similares y coordinar acciones para la puesta en funcionamiento de la Casa local.

El Programa de Casas del Bicentenario depende del Ministerio de Cultura de la Nación y del INCAA y busca promover espacios culturales comunitarios para la generación de talleres, muestras, encuentros artísticos y capacitaciones.

Sobre el tema, la secretaria de Cultura y Educación, Valentina Hassan sostuvo que “con la incorporación del microcine, además de generar una pantalla de cine nacional para la ciudad, comenzamos a tener una relación más cercana con el INCAA, de modo que a futuro podamos contemplar la viabilidad de concretar un Espacio INCAA en nuestra ciudad.

Con la visita de Wahnon se realizó el relevamiento del edificio de la Casa Del Bicentenario, para posibilitar la instalación de una pantalla de cinco metros de ancho y un proyector digital, que ya se encuentran en nuestra ciudad. “Estuvimos hablando con el intendente acerca de los programas que el INCAA baja a las Casas del Bicentenario, entre los que se destacan capacitaciones en la producción audiovisual”, expresó.

ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Realmente “esta nueva gestión se ha puesto como objetivo terminar de equipar la Casa del Bicentenario de Esquel. Queremos estimular la producción audiovisual y en este sentido vamos a comenzar con unos talleres que se llaman Cine con Vecinos. De todo esto hablamos con el Intendente Ongarato. La idea de empezar a producir y mantener esto en cada región, es muy importante para nosotros. Es para que se escuchen las voces de los actores y las propias historias regionales”, resaltó Wahnon.

Porque, en general “todavía no está claro que el cine es un arte más. En todo Centro Cultural se enseña teatro, música, plástica, danza. Pero el tema de audiovisual, algo que hoy por hoy está en todos nosotros y especialmente en la niñez fomentado, no se enseña. Hay muchos cineastas que todavía no saben que son geniales. Y hay muchos actores que además de actuar teatro podrían hoy estar haciendo películas en la región. Esto es lo que estamos impulsando”, señaló por último.