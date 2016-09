Presentación oficial de indumentaria de la Selección Austral de Hockey

La Asociación Austral de Hockey presentó la nueva indumentaria oficial de la Selección Austral de Hockey en sus cuatro elencos (juveniles y mayor) en modalidades campo e indoor. La selección Mayor disputará el certamen nacional de Selecciones Hockey Pista en octubre, en Caleta Olivia.

Se realizó en el salón rojo del Club Ingeniero Luis Augusto Huergo la presentación oficial de la nueva indumentaria oficial de la Selección Austral de Hockey en sus cuatro elencos (juveniles y mayor) en modalidades campo e indoor.

La selección Mayor disputará el certamen nacional de Selecciones Hockey Pista en octubre, en Caleta Olivia (Santa Cruz), avalado por la Confederación Argentina de la disciplina.

Estuvieron presentes en la presentación de las nuevas camisetas el presidente de la Asociación Austral de Hockey, Carlos Echeveste, como así también las representantes de la selección femenina en diferentes categorías, junto al presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Othar Macharashvili.

Cabe recordar que este año la Asociación Austral presenta cuatro seleccionados en dos modalidades: sub 14 y sub 16 en modalidad campo, sub 18 y Primera División en Hockey Indoor.

Los torneos son avalados por la Confederación Argentina de Hockey, considerando que en las categorías juveniles sub 14 y sub 16, estas selecciones han participado recientemente, en agosto en Trelew, del Torneo Regional, con resultados positivos y un gran desempeño: la selección sub 14 consiguió el tercer puesto y consecuente medalla de bronce, en tanto la sub 16 logró un meritorio cuarto lugar a nivel regional.

La Asociación Austral agradeció a los sponsors que acompañaron el desempeño de los seleccionados: Del Sol Automotores y Ferretería Forte, al igual que el apoyo estatal de Chubut Deportes y Ente Autárquico Comodoro Deportes.