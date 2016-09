Paro de docentes para hoy

“Seguimos pidiendo a través de todos los medios administrativos y ante las peticiones que los términos legales exigen, la reapertura de paritarias para poder establecer criterios sobre lo que habíamos interpuesto. Son más de 15 puntos vinculados a salarios, infraestructura y educación”, señaló Goodman este lunes.

El dirigente sostuvo además que durante agosto, y en lo que va del mes de septiembre, el Gobierno Provincial ha hecho diferentes modificaciones en el área que tiene que ver con el ajuste del sistema educativo.

“La figura del monitor y el régimen de licencia” son algunos ejemplos, dijo y agregó que “son modificaciones que el Gobierno ya está ejecutando y que planea seguir haciendo el próximo año. Esto nos pone en estado de alerta”.

Adelantó que “ahora quieren modificar la currícula y la oferta de educación para jóvenes y adultos. Esto va en desmedro de la oferta educativa que el gobierno venía sosteniendo. Se cierran muchas horas cátedra y esto no es menor porque sabemos que hay adultos que aún no han terminado la secundaria”.

“Si hay voluntad de diálogo cada uno de estas modificaciones no se deberían haber hecho”, dijo añadió que “a Carlos Plantey le he planteado situaciones laborales puntuales y frente a cada manotazo que hace, le he preguntado cuándo nos sentamos a resolver éstas cuestiones”.

El dirigente destacó además que “hay una decisión por parte de gobierno de no responder a nada. Tengo diferentes pedidos de convocatoria en el marco de la ley y hay todo un silencio que es a propósito. En todo esto nosotros pretendemos abrir un dialogo y ellos no”.

Finalmente cuestionó que “la modificación unilateral de artículo 30 y 36 nos pone también en un estado de alerta porque va en contra del Sindicato. El Gobierno ha planteado la figura del monitor sólo con los trabajadores de la educación porque hay un plan de lucha de por medio. Acá hay una persecución”.

*Fuente: Adn Sur