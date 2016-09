Lotería sorteará un departamento en octubre

*En mayo último se logró que el ente vuelva a dar ganancias.

El funcionario explicó que la gestión anterior dejó un organismo quebrado y luego de 15 meses de pérdida, durante este gobierno que conduce Mario Das Neves se volvieron a obtener utilidades.

El Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut que preside, Carlos Barbato, brindó un minucioso detalle de la situación financiera del ente autárquico y destacó que en mayo último “luego de 15 meses consecutivos de pérdidas, el organismo volvió a dar ganancias”, a la vez que anunció que en octubre el Telebingo sorteará un departamento.

El funcionario provincial brindó una conferencia de prensa junto al gobernador del Chubut, Mario Das Neves, e indicó de manera contundente que “el instituto estuvo durante 15 meses consecutivos teniendo pérdida y lo recibimos quebrado”.

Por lo tanto, “la primera ley que no se cumplía era claramente la ley de creación de Lotería donde dice que el Instituto generará y administrará sus propios recursos a través de su presidente y como ente autárquico”.

“El 80% de sus utilidades será destinado a acción social y el 20% a capitalización, desde ya se darán cuenta que no se cumplió con el espíritu de la ley porque en ningún se pensó que el Instituto podía dar pérdida, pero la gestión anterior logró que diera pérdidas”.

Hizo hincapié en que “cuando asumimos en diciembre de 2015 decíamos que teníamos una Lotería prácticamente quebrada y nos equivocamos, porque no estaba prácticamente quebrada, sino técnicamente quebrada”.

“Esto lo arroja el balance de 2015, los números reales nos dieron un patrimonio neto de 52 millones de pesos en negativo”, precisó.

Esto quiere decir que “Lotería vendiendo todas sus instalaciones, ya sea casa central, sus delegaciones, la pileta, el zoológico, camionetas y todo lo que ustedes se imaginen, no puede hacer frente a sus deudas por lo tanto está quebrada”.

RIESGO IMPORTANTE

En esta línea el titular de Lotería del Chubut planteó que “encontramos juegos como el Telebingo Chubutense, el juego propio de Lotería, el que está identificado con todos nosotros, en 2015 vendía solo 7.800 cartones, se había dejado de hacer el programa porque era un juego deficitario no daban los costos, no se podía sortear ni un solo vehículo porque no se pagaban, la acción social no existía eran promesas únicamente y a pocos meses de gestión nos encontramos hoy con un Telebingo que duplicó y triplicó las ventas llegando a un pico de 37.000 cartones en el mes de julio”.

“Con una administración ordenada pudimos volver a hablar de caravana de autos, hablamos de haber sorteado un camión y con la presencia del gobernador vamos a adelantar que en el mes de octubre vamos a estar sorteando un departamento, más allá de que volvió la acción social con 116 instituciones de la provincia”, sostuvo.

Barbato señaló que “no era sólo el Telebingo porque hay otros juegos como la Quiniela que es un juego que mayor utilidad le da al Instituto y que, aunque no se pueda creer, había una deuda con el único proveedor que tiene la Quiniela que es la firma Ibiza que es de 8, 5 millones de peso. Si se bajaba la palanquita, porque es todo sistematizado nos quedábamos sin quiniela y así y todo no le pagaban”.

“Además tenemos otros juegos como es el Telequino, el Quini 6 y el Loto donde había una deuda de 18,5 millones de pesos que también nos hacía correr el riesgo de nos cortaran estos juegos, si todo esto hubiera pasado Lotería hubiera desaparecido porque dejaría de recaudar”, puntualizó.

Sin embargo “después de 15 meses de pérdida Lotería en el mes de mayo volvió a dar utilidad, pero no solo eso, después de este panorama con tantos millones de deuda, en el mes de julio de este año redujimos la pérdida a solo 2,6 millones de pesos y tenemos una perspectiva de terminar el año con un balance positivo. Esto no quiere decir que vamos a pagar los casi 200 millones de deuda que nos dejaron, pero si vamos a volver a tener una Lotería funcionando porque tiene que funcionar para lo que fue creada”, explicó Barbato.

Subsecretaría de Información Pública de Chubut