La Municipalidad avanza con trabajos de movimiento de suelo en el loteo del B° Ceferino

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con los trabajos de movimiento de suelos, nivelado y enripiado de calles en el predio de los 41 lotes de la zona alta del barrio Ceferino. Las actividades “se retomaron el viernes. La idea es nivelar el sector para que los vecinos puedan ir tomando posesión de cada una de sus parcelas. Posteriormente veremos cómo se les va a suministrar los servicios”, dijo el secretario de Obras Públicas, Alejandro Wengier.

Asimismo señaló que en su momento “a los vecinos se les dijo que estaban dentro de un plan nacional denominado Padre Mujica. Pero ese plan nunca se concretó debido a que no se presentó la documentación necesaria y por lo tanto Esquel quedó afuera. Este año, cuando estuvimos conversando con funcionarios de Hábitat y Vivienda planteamos la situación. Me dijeron que no existía documentación al respecto, no había expediente ni nada referido al tema”.

Por eso en este momento “estamos encarando la situación con recursos propios, tratando de dar una respuesta a las 41 familias. Los vecinos cuentan solamente con los lotes, no hay ninguna documentación anterior sobre gestión de financiamiento para la construcción de viviendas ni nada. Hoy por hoy existen solo las gestiones que estamos iniciando nosotros con el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) o la Cooperativa 16 de Octubre que nos está dando una mano”, manifestó Wengier.

SERVICIOS

El Secretario Municipal de Obras Públicas marcó como favorable el hecho de que “los servicios no están tan lejos. El tanque de agua es parte de los 41 lotes. El servicio eléctrico llega prácticamente hasta el tanque de agua”.

Dijo que lo más complicado, debido a los trabajos que se deben realizar, “es la conexión de las cloacas, si bien no es muy extensa la red que debemos hacer. Además, debemos ir de arriba hacia abajo. Lo complejo es conseguir el financiamiento para hacerlo”.

Hoy “lo que nos han planteado los vecinos es que en primera instancia ellos quieren tener el lote y poder hacerse su casa”.

ENRIPIADO DE CALLES

Por otro lado indicó que la apertura de calles se realizó durante el invierno, “lo que estaría faltando ahora es un nivelado y enripiado de las calles. Y los movimientos de suelo sobre los lotes en sí”.

“Vamos a mover material de un sector a otro para ir compensando la diferencia de pendiente. Para poder ir aterrazando y nivelando bien cada uno de los lotes que tienen una dimensión de 12,50 por 25 metros aproximadamente”, agregó.

Expresó Wengier que “los trabajos se habían parado porque se requiere de financiación para hacerlos y ninguna de las partidas municipales los había tenido en cuenta debido a que se suponía que estaban incluidos dentro de un plan que, finalmente no estaba”.

Por lo tanto, “los vamos haciendo a medida que vamos recuperando algo de fondos en cada una de las partidas”. Y “en la medida que podamos vamos a seguir readecuando el lugar para que la gente se pueda reubicar”, concluyó.-