La Escuela N° 25 de Villa Futalaufquen cumplió 90 años

El jueves 15 de septiembre, la escuela N° 25 “Delia Medici de Chayep” de villa Lago Futalaufquen, cumplió 90 años de vida.

Participaron del acto la comunidad educativa, vecinos de la zona, autoridades de Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces, ex alumnos y ex docentes de este establecimiento educativo, etc.

Alumnos de los diferentes niveles hicieron algunas presentaciones artísticas, además de Miguel Ángel Avalos, Laureano Sáez, Paulo Rosales y el reconocido cantor Edelmiro Toro.

Luego del acto se hizo un abrazo simbólico al edificio de la escuela y los presentes disfrutaron de una rica torta, además de otras exquisiteces.

