FRANCISCO SALTO: “Hay temas más importantes que si sale o no el nombre de un funcionario en una publicidad”

* Aclaró que “de hecho no usamos el nombre del gobernador en las publicidades”.

El subsecretario de Información Pública, Francisco Salto, indicó ayer que cuando ingrese al Ejecutivo Provincial se evaluará “artículo por artículo, y se verá cuál es el alcance” de la norma sancionada por la Legislatura Provincial, aunque advirtió que “hay temas mucho más importantes y trascendentes que ver si aparece o no el nombre de un funcionario en una publicidad”.

“De hecho nosotros no usamos el nombre del gobernador Das Neves en las publicidades de gobierno”, aseguró el funcionario.

El subsecretario sostuvo que “este no es un tema que estaba en nuestra agenda, estamos más ocupados en la realidad de la provincia y la que afecta a nuestra gente”.

Salto sostuvo que “veremos cuando llegue formalmente la ley y podamos verla artículo por artículo, cuál es el alcance, los fundamentos y el espíritu, y luego el gobernador dirá qué hace, esta es una opinión mía”.

El funcionario confió que “nosotros estábamos en otros temas, no estábamos viendo en ver qué se pone en una placa o en una publicidad” y en referencia a la ley destacó que “la verdad que no está claro si alcanza a las redes sociales también o no”.

Salto indicó además que “cuando se hace una inauguración, que tiene financiamiento del Estado provincial, a veces también hay participación de fondos nacionales”.

Agregó en ese sentido que “el espíritu es para la provincia, que no pueda hacerlo, y seguramente también se le pedirá acompañamiento a los municipios y se hará una cuestión compartida”.

Advirtió Salto además que “la Provincia no incorpora el nombre, se pedirá el acompañamiento a los municipios que, a veces, sí incorporan el nombre del intendente” y reconoció que “muchos estarán a favor y otros en contra de que se identifique una gestión con el funcionario”.

No obstante, sostuvo que “la verdad es que si la ley se promulga habrá que ser respetuosos de ella, porque a este país le hace falta ser más respetuoso de las leyes”.

“Cada uno pone énfasis en lo que le parece importante o no, nosotros no estábamos con este tema en agenda, estamos abocados a la realidad de la Provincia y a los temas que nos preocupan y sobre los que hay que trabajar profundamente”, afirmó.

“En lo personal me conmovió el caso de las chiquitas, me alegró muchísimo que aparecieran. Me conmovió tremendamente leer algunos detalles del caso. Sobre este tema, sobre la circulación de menores en el país, sobre la habilitación de determinados lugares. Hay temas muchos más importantes que trabajar en ver si aparece el nombre de algún funcionario en una publicidad o no”, concluyó Francisco Salto.