Final para la Instancia Provincial de los Juegos Evita

Con los cotejos decisivos en las disciplinas de voley y hockey, además de la última jornada del boxeo y el atletismo, se produjo el cierre de la Instancia Provincial de los Juegos Evita que desde el lunes se desarrolló en la zona del Valle del Río Chubut y Puerto Madryn.

Las ciudades de Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y Puerto Madryn congregaron en esta oportunidad a 3500 jóvenes de 64 localidades de todo Chubut buscando el pase a la Instancia Nacional a disputarse en Mar del Plata a fin del próximo mes de octubre.

Vale recordar que la competencia Nacional en “La Feliz” será del 22 al 27 de dicho mes, donde chicos y jóvenes de entre 10 y 18 años de todo el país que participen, demostrarán su talento en disciplinas deportivas de conjunto: Básquet 3×3, Básquet 5×5, Cestoball, Fútbol 11, Fútbol 7, Handball, Hockey, Nado Sincronizado, Rugby, Vóleibol y Vóleibol de Playa.

Y en individuales competirán en: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre, Lucha Grecorromana, Natación, Patín Artístico, Pelota Goma Trinquete, Taekwondo, Tenis de Mesa y Tiro.

En el gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión, el boxeo olímpico se despidió con una nueva jornada plagada de combates y medallas.

Para Jacob Mansilla, de Lago Puelo, esta fue “la primera experiencia en los Evita y estuvo muy buena, me gustó todo. Ya llevo cuatro peleas amateur que hice en la zona de la cordillera, es la primera vez que salgo de allá. Conocer otros lugares es muy lindo, sobre todo el mar, algo que no conocía”.

A los quince años y luego de casi un año en el cuadrilátero, el chico amateur recordó “veía las peleas en la “tele” y me empezó a gustar el boxeo. Por eso fui a un gimnasio para los entrenamientos. Ahora entreno a la mañana, antes de ir a la escuela, toda la semana de 9 a 11”.

Mansilla será uno de los representantes chubutenses en la Instancia Nacional a fin de octubre en Mar del Plata. “Será mejor sin dudas, porque habrá más competencia. Para probarse en serio. Me gusta mucho el boxeo, por ahí a mi mamá no tanto pero a mi “viejo” sí” confesó el púgil de la comarca andina.

En la rama femenina, la trelewense Oriana Figueredo asegura que “las mujeres nos vamos ganando un lugar en el boxeo. Estoy muy contenta porque todo el sacrificio que hicimos con mi entrenador durante todo este tiempo dio su fruto con la medalla y la clasificación a Mar del Plata. Tenía mucha confianza y le mando un saludo a todo el gimnasio Kempo Contac de Trelew. Por ahí se me complicó para dar el peso pero lo logramos”.

Para ella “luego de practicar otros deportes, el boxeo me dio mi lugar. Por ahí nos discriminan porque dicen que no tenemos la misma potencia que los hombres, pero estoy orgullosa de practicarlo. Hice natación, handball y voley pero en ninguno me hallé como en el boxeo”.

Figueredo tendrá en Mar del Plata “la chance de probarme con las mejores del país” confía. “Hoy combatí en 69 kilos pero en el Nacional pelearé en los 66 kilos. Tenía una mezcla de ansiedad y felicidad por todo lo que viví esta semana, por suerte todo terminó con un título provincial”.

Desde Río Pico, el joven Jack Lahora demostró todo lo que sabe entre las sogas. “Boxear surgió hace unos meses cuando llegó el profesor Carlos Acuña a la localidad. Formaron una escuela de boxeo y nos prendimos enseguida”.

Siendo consagrado como el mejor en su categoría, asegura “está bueno que haya boxeo en todos lados. Me gusta pelear, probé y no me arrepiento. Es muy lindo estar acá compitiendo en los Evita con chicos de otros lugares de la provincia. En mí categoría no vamos a Mar del Plata, porque es para 2000/01 y yo soy 1999. Pero le vamos a meter para adelante, llevo tres peleas en amateur y quiero seguir, más que nunca”.