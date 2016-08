EN EL CENTRO CULTURAL ESQUEL MELIPAL: Se realizó capacitación para docentes de la Orquesta Pú Pichikeché e instituciones invitadas

Viviana Prado y Juan Saraco, pertenecientes al Programa Social Andrés Chazarreta del Ministerio de Cultura de la Nación se encuentran en nuestra ciudad dictando una capacitación para docentes de la Orquesta infantil Pú Pichikeché.

El Director de la Orquesta infantil, Víctor Rojas, señaló, “decidimos hacerla extensiva a las demás instituciones que brindan formación referida a la disciplina y en este sentido invitamos a docentes de la Escuela Arcos al Sur de Trevelin, al profesorado de música de Esquel, así entre todos nos damos una mano”.

El programa, que desde hace seis años funciona en nuestra ciudad, cuenta con una matrícula de alrededor de cien chicos de entre 6 y 17 años, distribuidos entre la Orquesta Pre infantil y adolescentes desarrollando sus actividades en diversos espacios comunitarios y participando a lo largo del año en diferentes eventos para los cuales son convocados a interpretar su repertorio de música latinoamericana.

“Por suerte año a año la orquesta crece y suma más participantes, gracias a la participación de las familias, el trabajo de los profesores, quienes realizan diversas actividades para sostener este importante programa”, remarcó Rojas.

“Para nosotros es muy importante tener estos espacios y llegar a la mayor cantidad de docentes posibles”, indicó Viviana Prado quien estuvo a cargo de la capacitación que se brindó durante dos jornadas. Ella desempeña tareas en el Ministerio de Cultura de Nación, en el área de Orquestas Infantiles y Juveniles.

“En esta oportunidad y a través de esta oferta pedagógica se trabaja en el tema postural con niños desde los 7 años, haciendo hincapié en generar el hábito de cuidar el cuerpo. La mayor parte de los músicos tienen en cuenta el cuidado del instrumento pero, si se consulta ¿qué parte cuerpo muscular está trabajando en tal movimiento?, no se tiene idea. En este sentido, en los niños no se perciben los sobreesfuerzos y esta es una disciplina que no está contemplada en los espacios de formación”, indicó Prado.

Asimismo, explicó que se trata de inculcar a los pequeños músicos el hábito del calentamiento, la postura, de pausas, de estiramiento, hacer ejercicios previos y posteriores a la ejecución del instrumento explorando los cambios que se experimentan.

Esta capacitación, que se desarrolló en Centro Cultural de Esquel, “busca tener una continuidad ya que, no se trata de un saber que se aprende en un solo encuentro”, puntualizó Viviana Prado.

En otro aspecto comentó su visión respecto a los avances de la Orquesta local, señalando que “han crecido muchísimo por el trabajo que hay por parte de los docentes y padres. Son expresiones culturales que hay que sostener desde todos los lugares”, finalizó la integrante del Ministerio de Cultura de la Nación.-