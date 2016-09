El turismo de Esquel decide su destino

Por: Ricardo Bustos

Revisando mis archivos periodísticos de los pasados casi 30 años, encuentro que al menos desde finales de la década del 80 y principios de la década del 90, distintos referentes de la industria turística de Esquel, reflexionaban sobre el futuro –que hoy es presente- de lo que ellos entendían un negocio con muchas potencialidades al que sostenían, era necesario apoyar con recursos públicos para convertirlo en un concreto sector dinamizador de la economía local y regional.

Algunos de ellos ya no están entre nosotros (Emilio Cleri por ejemplo) y otros, como el caso de Randall Williams, habiendo hecho todo lo que entendían se pudo haber hecho, reconocen no sin un dejo de frustración que todo lo que se hizo no alcanzó. No dicen que no sirvió. Dicen que no alcanzó.

Más allá de los diagnósticos sectoriales y las miradas subjetivas referidas al turismo, lo concreto es que la industria no ha generado lo que tanto se esperó de ella.

Sin embargo Ongarato, el nuevo intendente, asumido en sus funciones hace menos de un año, se muestra entusiasmado y convencido de que hay que darle nuevas oportunidades al sector. Llegó a decir hace poco “…Esquel no tiene un secretario de turismo. Tiene dos: Lapenna y yo…” Esa afirmación no deja dudas sobre lo que piensa Ongarato en relación al negocio del turismo.

Desde el gobierno provincial Das Neves, con cero recursos como para hacer de Papá Noel, pero con un oído agudamente entrenado para escuchar reclamos históricos, ha tomado la iniciativa de impulsar lo que los prestadores turísticos de la cordillera han venido pidiendo durante años: La descentralización y gestión in situ de dos de los más importantes recursos que tiene la industria a saber. La Hoya y el Trochita.

Ongarato advierte quizás en el turismo, la última oportunidad para que Esquel demuestre con números concretos que puede salir de una economía subsidiada y de subsistencia, e ingresar a una economía competitiva y desacoplada de los vaivenes de las cuentas públicas y del precio de un petróleo que se extrae lejos de aquí pero que subsidia casi el 50% de su presupuesto municipal.

Das Neves, por su parte, le concede a la industria turística y sus operadores, la potestad para que decidan parte de su propio destino, haciéndose cargo de la gestión descentralizada de La Hoya y El Trochita mediante la creación de un ente público no estatal que tendrá por finalidad administrar, potenciar, promocionar y hacer eficiente ambos productos como naves insignias del turismo regional cordillerano.

Desde hace ya algunas semanas, el gobierno provincial en sintonía con la municipalidad de Esquel, están poniendo a disposición de los involucrados en el negocio, un borrador de lo que sería un proyecto de ley para crear la “Administradora Viejo Expreso Patagónico La Trochita – CAM La Hoya, ente público no estatal”.

Dicha administradora tendría un gerente designado por el poder ejecutivo provincial, y estará integrada además, según consigna el borrador, por dos representantes del estado provincial, un representante del municipio de Esquel,

otro de la Cámara de Comercio y el quinto representante saldría del municipio de El Maitén y de la Asociación Amigos del Trochita.

Hasta donde se deja leer el proyecto, pretende darle mayor participación en la toma de decisiones a los gobiernos de Esquel, de El Maiten y del sector privado.

Das Neves está haciendo lo que largamente los representantes del sector turístico le reclamarona los distintos gobiernos provinciales: mayor injerencia en la gestión de ambos productos.

La rueda se pone en marcha. Se abre un tiempo en donde los que han usufructuado vía subsidios públicos la existencia de La Hoya y El Trochita, digan y aporten lo que crean conveniente decir y aportar.

Nos guste o no, Esquel no tiene en lo inmediato –más allá del turismo- otras opciones para su desarrollo económico. Los recursos maderables más importantes de la región son los del grupo Benetton y necesitan por lo menos de 15 años más hasta su maduración, con el riesgo de que dentro de 15 años hayan sido quemados o intrusados.

Por su parte los multimillonarios recursos en oro y plata depositados en las afueras de la ciudad no son una alternativa socialmente viable por el momento.

Por tal motivo sería muy productivo ver a todos los que dicen que el turismo es nuestra tabla de salvación, involucrándose en este proceso de toma de decisiones para hacerse cargo de su propio destino.

Caso contrario, si el proceso de discusión y definiciones para descentralizar y administrar La Hoya y El Trochita se viera frustrado por desinteligencias sectoriales, la historia quedaría resumida en un solo título: Esquel, la ciudad que nuevamente no quiere crecer.

Ojalá que así no sea.