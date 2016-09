El chubutense Duscher se prepara para dirigir en Europa

Aldo Pedro Duscher se encuentra de visita por España. El ex jugador de la Selección Argentina, y de reconocido paso por el Sporting de Lisboa, Racing de Santander o Deportivo La Coruña, suma experiencia entrevistándose con entrenadores de primer nivel para adquirir experiencia.

“Quiero ver como entrenan, como trabajan, aprender de ellos” aseguró el medio campista que supe tener protagonismo en la época dorada de las selecciones juveniles de José Pekerman.

“Quiero estar con Simeone, Sampaoli, Poyet…iré a Londres también para ver entrenamientos y metodos de trabajo”, dijo.

Sobre su carrera de Técnico, Duscher indicó que no quiere encasillarse con ningún sistema.

“En mi época de jugador he tenido tecnicos que me han enseñado mucho y de los que he aprendido y otros que no me aportaron nada”

El diario madrinista Marca le realizó una extensa entrevista, donde Duscher manifestó que no descarta ponerse el buzo del Deportivo La Coruña.

“Le tengo un aprecio especial a la ciudad y a la aficion, pero primero tengo que estar preparado. Si llega el momento, no diré que no”.

*Fuente Red43