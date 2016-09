Das Neves recibió a Mac Karthy y analizaron la situación política provincial

* “El gobernador tiene la idea de seguir convocando y escuchando a gente y dirigentes de distintos sectores”, señaló el referente del Frente Peronista.

El Gobernador del Chubut, Mario Das Neves, recibió este lunes en su despacho de Casa de Gobierno al referente del Frente Peronista, César Gustavo Mac Karthy, con el propósito de dialogar sobre la actualidad política.

Tras el encuentro, Mac Karthy indicó que “estuvimos charlando con el gobernador un rato largo, viendo y analizando algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la provincia, en cómo lleva adelante su gobierno y sobre todo del futuro, para ver qué se puede seguir haciendo para que a la provincia le vaya mejor y en definitiva que la gente pueda vivir en mejores condiciones”.

“Fue una linda charla y lógicamente los dos como oriundos de Trelew también charlamos sobre nuestra ciudad y las problemáticas que vemos y qué se puede hacercada uno desde su lugar para colaborar tanto para la ciudad como para la provincia”, subrayó.

“SEGUIR CONVOCANDO”

Consultado sobre el lugar que ocupará en el escenario político, Mac Karthy remarcó que “el gobernador tiene la idea de seguir convocando y escuchando a gente y dirigentes de distintos sectores, de distintos partidos políticos y tratando de que, cada cual, pueda aportar ideas de cara al futuro para poder trabajar todos juntos por la provincia”.

Por eso “en ese esquema y siendo coherentes con lo que hemos dicho desde un principio en este rol que nos tocó ocupar de oposición siempre hemos tratado de colaborar en las cosas que estamos convencidos, que le hacen bien a la gente y que podían aportar soluciones y nos hemos mantenido en ese esquema, por eso hemos acompañado varias de las cuestiones que hoy está llevando adelante el Gobierno”, detalló Mac Karthy.

El dirigente del Frente Peronista hizo hincapié en que “este tipo de reuniones, donde el gobernador se junta con gente de distintos sectores políticos debería ser algo normal, no debería llamar la atención y en ese esquema cada vez que se requiera nuestra opinión vamos a estar dispuestos a acercarnos a charlar y dar nuestro punto de vista de las distintas cuestiones que hacen al funcionamiento de la provincia”.

“En todo lo que se pueda colaborar para mejorar la situación de la gente, nosotros vamos a estar presentes”.

En referencia a si existió algún ofrecimiento de parte del Gobernador para formar parte del Gabinete, indicó que “más allá de las especulaciones que son todas válidas desde ya, creo que con la reunión de hoy queda totalmente claro que han tenido mucha imaginación, se han tejido muchas conjeturas y sin embargo no ha habido ningún tipo de ofrecimiento, estamos charlando como dos dirigentes políticos, él con la gran responsabilidad de gobernar nuevamente la provincia del Chubut y uno tratando de aportar algunas ideas y de poder sumar porque, siempre, donde veamos que hay posibilidades de solucionarle problemas a la gente vamos a estar colaborando”.

Sobre si le seduce la posibilidad sumarse al Gobierno, Mac Karthy remarcó que “no hemos hablado sobre esa posibilidad, es cierto que yo estuve 9 meses siendo funcionario del gobernador Das Neves allá por el 2003-2004 y si me sentí a gusto, después me tocó ocupar en una decisión que tomó él fundamentalmente también jugar la intendencia de Trele ante una situación de renuncia de quién era intendente en ese momento, pero hoy no ha habido ninguna charla al respecto”.

En esta línea, aclaró que “no debería descartarlo ni tampoco puedo afirmarlo, porque por un lado no ha habido ningún tipo de ofrecimiento, no lo hemos hablado. Y segundo si al gobernador se le ocurre que uno puede ser útil en algo, habría que charlar en qué cree el gobernador y después si uno se puede sentir útil o no, hace poco tiempo también hubo una posibilidad de acompañarlo en algún lugar y entendí que era un lugar donde yo no podía aportar demasiado, pero de eso no ha habido nada para que quede claro, pero si lo hay, habrá que sentarse a charlar y ver si uno se siente en condiciones de poder aportar algo”.

FUEROS

En relación a la proyecto de Ley que impulsa el Ejecutivo, el referente del Frente Peronista indicó que “compartí un twitter del Fiscal de Estado, hace un tiempo, cuando planteaba que había que mantener los fueros en cuanto a la inmunidad de opinión, de acuerdo a la función que cada uno cumple y creo que eso hay que respetarlo”.

“Hay que ver bien cuál es la redacción final, no lo charlamos hoy con el gobernador, pero en la medida que se respete eso creo que sí, si hay algo que no tolera nadie, y nosotros tampoco, es que los fueros habiliten a delinquir, eso no puede ser, pero si debe tener inmunidad de opinión quien está cumpliendo una función pública, para que no se le coarte la libertad de poder hablar de acuerdo al tema que corresponde”, remarcó Mac Karthy.