DAS NEVES: “Nos comprometemos cuando sabemos que podemos cumplir”

* El mandatario remarcó la justicia del reclamo de las familias que “venían padeciendo desde hace un largo tiempo.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, destacó la respuesta brindada a los vecinos de Puerto Madryn que “venían padeciendo desde hace un tiempo largo, con muchas frustraciones de por medio” y advirtió que “cuando supimos que teníamos el dinero avanzamos en las soluciones, no nos gusta comprometernos en algo que no sabemos si se puede cumplir”.

“Algunos dijeron por qué este acto un domingo, porque los domingos también entregamos viviendas y todo lo que está relacionado a las viviendas, en este caso a los servicios que es el paso previo y el punto final cuando se entregan los títulos de propiedad de las viviendas”, indicó Das Neves.

El mandatario señaló que “para nosotros es un enorme placer estar acá, desde el primer día que nos encontramos con una carta de por medio, algunos mensajes, varios, alguna visita en Puerto Madryn. Pero siempre lo han hecho con sumo respeto, y por supuesto siempre fue nuestra preocupación encontrar una solución”.

“Queríamos hacerlo, pero no podíamos porque no nos daban los números. Y si hay algo que no nos gusta es comprometernos en algo que no sabemos si se puede cumplir”, aseguró Das Neves.

Manifestó el gobernador que “cuando tuvimos el dinero y vimos que podíamos hacerlo, esta es la realidad. Agua, cloacas, cordón cuneta, luz y gas, todo por un monto de 37 millones de pesos, que realmente lo hacemos con mucha satisfacción para que 208 familias el día de mañana tengan su vivienda en Puerto Madryn”.