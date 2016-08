CORCOVADO: ENCONTRARON UNA BOMBA EN EL MUNICIPIO

Ocurrió ayer. Al ingresar al edificio Municipal, el intendente Molina se encontró con artefacto extraño, al que en primera instancia no le dió importancia, hasta que percató que se trataba de una bomba molotov.

De inmediato el intendente dio aviso a la policía. Comentó que en horas de la mañana de ayer, en la puerta que da a su despacho, observó una botella de importante tamaño con una mecha, y teniendo en cuenta el artefacto notificó a la fuerza de seguridad, cuyo personal se acercó al lugar para tomar imágenes y huellas digitales. Luego de efectuada la denuncia, el jefe comunal señaló que se espera el resultado de las huellas digitales para conocer la identidad de él o los autores, “en democracia que pasen estas cosas me parece fuera de lugar y más en una comunidad como Corcovado que hoy estpa unida. Pero se ve que algunos todavía no se dieron cuenta que esto ha cambiado”. El intendente dijo que no ha recibido amenazas, por lo que tiene expectativas de que esta situación se resuelva pronto.

*Fuente Red 43