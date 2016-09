Con una importante convocatoria comenzó el taller de Lengua de Señas para personal municipal y público en general

*Debido a la alta demanda se extenderá hasta el 2 de diciembre.

Organizado por la Dirección de Discapacidad de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, dio inicio el Taller sobre Lengua de Señas Argentinas, dirigido al personal municipal y público interesado. El mismo tuvo su primera instancia este viernes en el salón de la Coop 16 y debido a la alta demanda tendrá continuidad hasta el 2 de diciembre en el Centro Cultural Esquel Melipal. Es dictado por las capacitadoras Viviana Imel y Ailín Espinosa, intérprete natural de Lengua de Señas Argentinas y persona con discapacidad auditiva, respectivamente.

María Elena Tiscornia, Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Esquel, se refirió al respecto señalando que “esta acción se encuentra enmarcada en la política de accesibilidad física y accesibilidad comunicacional. Si uno va a los números, Esquel cuenta con 1128 personas con discapacidad, dentro de las cuales 233 poseen discapacidad auditiva. Lo que representa un gran porcentaje dentro de la misma”.

Esta acción que lleva adelante la Dirección de Discapacidad conto con la consulta con profesionales que están relacionados con la problematica tanto del ámbito público como privado; la escuela de sordos n° 518, y la fundación de Allen Gardiner, esta ultima una entidad filantrópica sin fines de lucro con quienes están trabajando mano a mano para llevar adelante este taller. “hemos escuchado a las instituciones que están relacionadas con esta temática, las cuales han apoyado y avalado la realización de este curso” remarcó Tiscornia.

CONCIENTIZAR, SENSIBILIZAR Y FORMAR

Dentro de las políticas que lleva adelante la Dirección de Discapacidad Municipal está implementar medidas de accesibilidad a la comunicación. “Hay muchas personas con dificultad auditiva, sordas e hipoacúsicas, que no pueden incluirse en la comunidad porque nosotros los oyentes no los entendemos. Una persona que va a la Municipalidad a hacer un trámite, a pagar sus impuestos, a veces no encuentra respuesta porque hay muchísimas dificultades para que nosotros los oyentes y hablantes podamos entender lo que la persona necesita”, expresó Tiscornia.

Precisamente este taller tiene esta función, “concientizar, sensibilizar y formar a las personas, y en esta oportunidad a los empleados municipales que pueden estar en contacto con personas con discapacidad auditiva”, indicó la titular del área de Discapacidad de la Secretaria de Desarrollo Social.

UN NUEVO TALLER

“Estamos muy contentos”, manifestó Tiscornia, “porque inicialmente era para 30 el cupo, y se amplió, se inscribieron más de 100 personas, lo que evidentemente manifiesta una necesidad por parte de aquellos que están en instituciones y también el público en general”.

Ante la notoria demanda por parte de la población la Directora de discapacidad del Municipio decidió abrir un nuevo curso para quienes se habían inscripto. El mismo se desarrollará los días sábados a partir del 24 del corriente mes por la tarde con la misma modalidad donde las capacitadoras serán dos, una persona sorda y una traductora,

“uno tiene que ser sensible abierto y expeditivo en esto de dar respuestas, y un poco en base a la demanda hemos decidido abrir otro espacio para satisfacer esa necesidad por parte de la comunidad”, puntualizó la funcionaria.

“UNA OBLIGACIÓN MORAL”

Por su parte Viviana Imel, una de las capacitadoras, señaló que “es una capacitación que me da una alegría enorme, entendiendo que la gente está necesitada de aprender sobre todas estas cuestiones y reflexionar; nosotros al aprender lenguaje de señas no es que le estamos haciendo un favor a ellos, sino que estamos cumpliendo con un derecho, ellos tienen el derecho de estar incluidos, como cualquiera de nosotros”.

Si bien no es obligatorio el aprendizaje del lenguaje, “si es una obligación moral. Más aun cuando esto se enmarca en políticas de Estado. Hay que concientizar y poner en valor qué es el idioma propio de la comunidad de sordos, y a través de estas acciones se llega de forma masiva a muchas áreas que en múltiples oportunidades presentan dificultades a la hora de comunicarse con alguna persona sorda”.-

–