CARLOS LINARES: “Diremos a todos los compañeros de la provincia que la unidad es un hecho”

*En la reunión se recibieron los documentos de la Juventud y Rama Femenina.

“La semana que viene le diremos a todos los compañeros de la provincia que la unidad es un hecho”, dijo el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares al cerrar el acto del partido justicialista en la ciudad de Esquel.

Dijo que lo primero que se hará es una reunión con la participación de Salvador Arrechea, Norberto Yauhar, Ricardo Muttio, Javier Touriñan, Adrián Maderna, sindicalistas y distintos representantes para ir armando un consenso y una vez logrado se buscará un compañero que tome la conducción del partido, “creo que estamos cerca de la unidad pero si hay diferencias se dirimirá en una interna, nos hemos reunido con los intendentes, los diputados, dirigentes y militantes para que estemos todos dentro de la misma línea de unidad”.

El acto que se hizo en el salón mutual “Aoniken” congregó a una gran cantidad de militantes de toda la provincia que embanderaron el salón con insignias de la “Juventud Peronista”, “la Rama Femenina, Dolavon”, “Rama Femenina,Puerto Madryn”, “Juventud Rural” y “P.J Comodoro Rivadavia, Linares conducción”.

La mesa del partido recibió los documentos de la juventud peronista y de la Rama Femenina donde solicitan la unidad y mayor participación en la mesa de conducción que se empezará a discutir a partir del lunes en Trelew.

Linares hizo un gran llamado a la unidad y no dudo que el peronismo se está armando en toda la provincia, “todos estamos trabajando para la unidad y no podemos que esto tape la realidad por la que se está atravesando, la gente quiere un representante que le diga la Gobierno Nacional que pare la mano”.

Con militantes de Esquel

Previo al encuentro, Carlos Linares mantuvo una reunión con militantes de Trevelin y luego con los de Esquel, estuvo con Juan Ripa, Ricardo Bestene, entre otros para lograr la unidad en el consejo de localidad en Esquel, “pero cualquier arreglo, primero deben explicárselo a los militantes, no pueden hacer nada a espalda de la gente”.

Críticas a Williams

En su discurso, Carlos Linares fue crítico al ex intendente de Esquel y actual Ministro de Gobierno, Rafael Williams, “en lo personal tengo un gran aprecio pero no entendí lo que quiso hacer, fue 16 años intendente de Esquel, presidente del PJ y gran defensor del modelo nacional y popular y que a esta altura de su vida se cambie de partido, no lo entiendo, pasó los limites”.

Muerte de Bulgueroni

Ante la muerte de Carlos Bulgueroni, dijo que tenía un aprecio personal, “es uno de los que más sabía de petróleo en este país, conocía a la perfección Comodoro Rivadavia y le tengo que agradecer el acompañamiento que hicieron a mi gestión junto a su hijo así que veremos cómo se reorganizan”.

Despedida de Eliceche

El presidente del Partido Justicialista Carlos Eliceche hizo un análisis de cómo recibió el partido y felicitó el trabajo de la juventud al que instó a conformarse y estar sentados en la mesa, “muchos no han podido estar porque participan de la marcha federal y las mujeres deben estar ocupando no un 50%, deben hacerlo en un 100%”.

Sobre la próxima etapa dijo que hay que buscar la unidad, “los intendentes que han ganado en sus localidades deben estar en la mesa junto a los jóvenes, los representantes sindicales y las mujeres para lograr un partido fuerte y que nos represente a todos”.

Eliceche espera que el PJ este conducido por peronistas, “no queremos que tenga ningún vínculo y relación con otros dirigentes que no sean peronistas, que tengamos la capacidad de pensar por nosotros mismos y seguir adelante como lo planeamos y escuchando a los militantes porque seguramente será mi última reunión que presidiré como presidente y que para mí fue un gran honor”.