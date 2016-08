Acerca de los concursos de belleza y el feminismo

Por: Ricardo Bustos

Hace un tiempo atrás un grupo de mujeres, integrantes ellas de la auto denominada Multisectorial de la Mujer, tomó la iniciativa de plantear ante el pleno del Concejo Deliberante de Esquel la conveniencia de sancionar una ordenanza que restrinja –por no decir prohíba- la realización de concursos de belleza en el marco de la ya maltrecha Fiesta Nacional del Esquí, tal como la conocemos actualmente.

No desean chicas desfilando en bikini, exhibiendo sus cuerpos ante un publico y un jurado decidiendo libremente por quienes, a su libre criterio, pudieran ser las mujeres más atractivas de entre las participantes.

Daría la sensación de que la exhibición razonable de la belleza y la armonía física pudieran constituir algo rayano al pecado. Palabra esta última, paradojalmente desalojada del léxico feminista, pero que bien pudiera ser incorporada a los fundamentos de la iniciativa de marras.

Entre los argumentos gramscianos más concretos, las féminas alegaban que tales concursos de belleza, no hacían otra cosa que estigmatizar y “cosificar” a la mujer como un mero objeto de observación física, reduciendo de esta manera a la mujer a un cuerpo desangelado, sin ideas y sin vida. Solo un cuerpo.

Otro de los argumentos aportados, iba por el lado del criterio subjetivo y cultural de lo que cada quien denomina belleza.

Sin embargo y a fuerza de ser impopularmente honesto, he de decir queno hay nada más objetivo que la belleza.

Un ejemplo cotidiano a vuestra consideración: Muchos tipos dicen “a mi me gustan las mujeres de 50”, cuando en realidad debieran decir “a mi las mujeres de 30 no me dan bola”.

Demás está decir que si a este tipo lo llama Barbi Velez y le confiesa que está muerta por él, todo ese andamiaje endeble que sostiene su afirmación, se desmorona como un castillo de naipes a la menor brisa.

Téngase bien presente que no estoy hablando de amor ni de sentimientos. Estoy hablando de belleza exterior y de estética como concepto.

Muy a pesar de la Multisectorial de la Mujer, ya en 1490, en su estudio conocido como El hombre de Vitruvio, el genial Leonardo da Vinci realiza una visión del hombre como centro del Universo al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico: el módulo del cuadrado se emplea en toda la arquitectura clásica, el uso del ángulo de 90º y la simetría son bases grecolatinas de la arquitectura. En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o ideal de belleza.

De ese estudio surge el famoso 90-60-90, que de caprichoso y subjetivo no tiene un pelo. Una mujer con medidas 90-60-90 es, y muy a pesar de la Multisectorial de la Mujer, visualmente más armónica que otra que tiene 70-80-150 o cualquier otra medida que se aleje de lo que objetivamente es el óptimo ideal.

Por más que le pese al relativismo psicobolche –y sin la más mínima subjetividad- debiéramos admitir que Karina Jelinek posee un cuerpo más armonioso que el de Patricia Bullrich y que Megan Fox parece mucho estética que Florencia Kirchner.

Existen 2 formas de negar una verdad que duele. Una es mintiendo descaradamente, la otra es relativizando lo objetivo, diciendo que toda afirmación es igualmente válida.

Digan lo que digan, y argumenten como prefieran, pero no es cierto que el ruido de un torno de odontología suene más atractivo que el de un violín interpretado por Vanessa Mae.

Si el Concejo Deliberante atiende positivamente a las pretensiones de la Multisectorial de la Mujer, habremos dado un paso más hacia la instauración en Esquel de una especie de califato teocrático donde las mujeres, sin importar sus proporciones y su armonía corporal tendrán que pedir permiso hasta para tomar sol en bikini a orillas de la Laguna la Zeta o del Lago Futalaufquen.