Abuso Sexual Infantil: Comenzó un juicio a puertas cerradas

El primer tema que se resolvió antes de iniciar el debate la modalidad con la que se llevaría a cabo. Por tratarse de un delito contra la integridad sexual y por ser una niña la víctima, Fiscalía y Asesoría solicitaron su realización a puertas cerradas. La decisión impidió que ingrese al recinto la madre del imputado que había ido a acompañarlo. La publicidad será restringida para preservar la identidad de la niña y su intimidad. Como el imputado pertenece a su círculo familiar, el juez puntualizó que tampoco podrá darse a conocer su identidad, ya que permitiría identificar fácilmente a la víctima.

Lo resuelto se ajusta a lo que prevé el Código Procesal Penal de la provincia, la Convención de los Derechos del niño y el protocolo de información del Ministerio Público Fiscal.

El caso, según fue presentado por la fiscal María Bottini, se ajusta a la modalidad típica del abuso infantil. Habría sido cometido por una persona de suma confianza, perteneciente al círculo familiar cercano, encargada en varias oportunidades del cuidado de la niña y habría actuado en esos momentos de soledad. Bottini relató que la niña iba a esa casa a recibir contención, amor y cuidado, sin embargo se encontró con todo lo contrario, “el imputado la redujo a la categoría de cosa usándola para satisfacer sus propios deseos sexuales”.

La magistrada se refirió a estos hechos, como constitutivos de violencia de género en su máxima expresión, por afectar a una niña desde los 5 hasta los 8 años.

La defensa, a cargo de Marcos Ponce y Carolina García, sostuvo que este hecho no se podrá probar no precisamente por tratarse de uno de los llamados delitos de alcoba, “no se podrá probar porque no existió”. En este mismo sentido se manifestó el imputado, habló de su buena educación, de la dificultad que tuvo su familia para asegurarle a educación primaria y secundaria y se describió como un “hijo de Dios”. Sostuvo que después del inicio de la investigación es tratado por todos como el malo. “Jamás lo hice y nunca o voy a hacer”, afirmó.